publicado em 30/10/2020

Acidente aconteceu nesta sexta-feira (30) (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm caminhão atropelou uma criança de 8 anos de idade, que sofreu fratura exposta em uma das pernas. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (30), por volta das 16h30, no cruzamento da avenida Jerônimo Figueira da Costa com a rua Rio Taquari, no Pozzobon, em Votuporanga.A reportagem do jornalesteve no local e apurou que o caminhão seguia na avenida Jerônimo Figueira da Costa e a criança, de bicicleta, trafegava na rua Rio Taquari, quando, no cruzamento das vias, aconteceu o atropelamento.A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa com ferimentos graves em uma das pernas.