A reportagem fez um levantamento dos dez candidatos mais ‘ricos’, que estão concorrendo uma cadeira ao legislativo

publicado em 03/10/2020

. O jornal A Cidade fez um levantamento nas declarações feitas pelos 222 votuporanguenses que disputam uma vaga na Câmara Municipal (Foto: Câmara Municipal de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.comPara concorrer a qualquer cargo público os candidatos precisam apresentar na Justiça Eleitoral documentos que comprovem suas poses. A medida visa dar transparência à evolução patrimonial do político ao longo de sua vida pública. O jornal A Cidade fez um levantamento nas declarações feitas pelos 222 votuporanguenses que disputam uma vaga na Câmara Municipal e disponibilizou uma lista com os candidatos com os maiores patrimônios.1. Claudio Garcia PSC R$ 1.359.000,002. Murilo Rodello PT R$ 1.093.541,293. Giacomo Roveri PT R$ 1.071.684,984. Dr. Ali MDB R$ 928.078,305. Vilmar Araújo DEM R$ 673.000,006. Rosa Chiquetto PT R$ 637.833,007. Paulinho MDB R$ 548.430,148. Dra. Tianinha PATRI R$ 537.000,009. Vaca Treinador PDT R$ 532.000,0010. Manoel Bernandes PSDB R$ 530.000,00No início da semana, a reportagem do jornal A Cidade divulgou o patrimônio dos atuais vereadores que estão buscando a reeleição. Dr. Ali (MDB) é o que possui mais bens. Ele declarou à Justiça ter R$ 928.078,30 em posses entre veículos, imóveis residenciais e rurais. Já Daniel David (MDB) e Missionária Ednalva (DEM) não apresentaram nada registrado em seus nomes.Emerson Pereira (PSDB), por sua vez, declarou ter R$501.832,96 entre aplicações financeiras, um veículo e terrenos. Os demais apresentaram patrimônio entre R$ 20 mil e R$ 211 mil.Na ocasião da reportagem mencionamos que o vereador Osmair Ferrari (PSDB) não havia declarado bens. Na verdade, ele apresentou sim a lista de suas posses que somam R$78.808,39. Está feita a correção!