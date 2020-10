Eles disputam os votos dos 10.096 eleitores da cidade e se eleitos terão um salário de R$ 1.925,08

publicado em 03/10/2020

Os 10.096 eleitores de Valentim Gentil têm 68 opções para escolher nas eleições deste ano para vereador

Franclin Duarte

Valentim Gentil terá 68 candidatos disputando as nove vagas da Câmara Municipal nas eleições deste ano. São 35 candidatos a mais do que nas eleições do ano passado, quando 33 tentaram entrar para o Legislativo.

Os postulantes estão divididos em oito partidos e cinco coligações na majoritária, já que neste ano não é permitida coligação na proporcional. Eles disputarão o voto dos 10.096 eleitores de Valentim Gentil e se eleitos farão jus a um salário de R$ 1.925,08, conforme dados do Portal da Transparência.

Nas eleições passadas, em 2016, a média de votos necessários para eleger um vereador na cidade foi de 381. O candidato mais votado foi o Luquinha da Coca Cola (MDB), que obteve 430 votos e agora tenta a reeleição. Já o menos votado foi o Ezequiel Cabelereiro (Republicanos) com 300 votos. Ele também tenta se reeleger.

Confira a lista: