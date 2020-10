Capela Central do Cemitério terá celebração da missa a partir das 7h; os portões se abrem às 6h30 e fecham às 19h

publicado em 27/10/2020

Os portões se abrem às 6h30 e estão previstos para permanecer abertos até às 19h (A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

O governo de São Paulo anunciou ontem que os cemitérios do estado poderão abrir para visitas por contada celebração do Dia de Finados. Com a medida, os cemitérios de Votuporanga já se preparam para receber os fiéis no feriado no início da semana que vem, com horários ampliados e seguindo protocolos municipais de saúde.

Segundo Jovanir Facincani, chefe de setor do Cemitério Municipal de Votuporanga, funcionários da organização irão atuar para que os visitantes sigam as orientações e os espaçamentos de um metro e meio. “Os protocolos que iremos seguir, serão praticamente os mesmos que já estão sendo utilizados na cidade”, explicou.

Já o Cemitério Parque Jardim das Flores, ficará aberto com o mesmo horário dos dias comuns, das 07h até 18h.

Missa

No Cemitério Municipal, o padre Márcio Tadeu, da paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras, irá celebrar a tradicional missa na capela central, além disso, o local já conta com o horário ampliado das 6h30 até as 19h.

Já no Cemitério Parque Jardim das Flores, a missa será celebrada pelo pároco Adão dos Reis, da igreja Santa Joana Princesa.

12 Ambulantes

Os ambulantes interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal "Petronilo Gonçalves da Silva", devem solicitar autorização no Setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Votuporanga, e em seguida na Central de Atendimento. Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, a quantidade será limitada a 12 ambulantes, sendo a autorização concedida por ordem de chegada.

O prazo para retirar a autorização termina dia 29. Elas devem ser retiradas das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na Rua Pará, número 3.227. Para solicitar autorização é necessário pagar taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no Município.

A missa prevista para ser celebrada pelo pároco Alexandre Pereira da Silva, da paróquia São Cristóvão, ainda não tem lugar definido (no Cemitério ou na Igreja).