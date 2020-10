O vídeo de um candidato de Votuporanga a vereador viralizou nos últimos dias nas redes sociais

publicado em 01/10/2020

Zé da Cobra é candidato do Podemos (Reprodução)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vídeo de um candidato de Votuporanga a vereador viralizou nos últimos dias nas redes sociais. Nele, José Alves da Silva, mais conhecido como Zé da Cobra (Patriotas) diz que quer ser vereador porque o salário é bom e quer “ficar bem na vida”. Alguns encararam as falas do candidato como sinceras e outros como deboche elevando o tom da discussão em alguns casos.Zé da Cobra trabalha como catador de recicláveis. Nossa redação tenta contato com ele há três dias, mas até o fechamento desta edição não tivemos sucesso. As imagens teriam sido supostamente gravadas por um amigo e postada nas redes sociais. Em questão de horas o material chegou a dezenas de grupos de WhatsApp e também se espalhou pelo Facebook e Instagram.“Sou candidato a vereador porque o salário é bom. Hoje vou falar sobre meus projetos para o trânsito: Votuporanga está ficando muito grande e as coisas muito longe. Eu fui apressar o preço de um Corolla e ele custa apenas R$ 112 mil. Vou pagar o Corolla com o salário de vereador”, diz o candidato em sua apresentação.O vídeo segue com Zé da Cobra dizendo que é candidato pelos que falam a verdade. “Preciso do seu voto para ficar bem na vida. Sou o Zé da Cobra, defensor dos cachaceiros”, conclui o candidato a vereador.Zé da Cobra é candidato do Podemos e faz parte da base de apoio à candidatura de Hery Kattwinkel (PTB) a prefeito.