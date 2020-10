O cabo Valter Pereira, concorre como vice do candidato Jorge Seba (PSDB)

Cabo Valter Pereira recebeu alta no último sábado (Foto: Reprodução)

Em depoimento em suas redes sociais, o candidato a vice-prefeito de Votuporanga, cabo Valter Pereira (PSDB), informou que recebeu alta hospitalar neste sábado, 17, após contrair a Covid-19.

Valter, que concorre como vice de Jorge Seba (PSDB) , se recupera em casa e permanecerá em isolamento até o próximo dia 25, quando realizará novos exames.

Confira o depoimento do candidato:

A todos os amigos e amigas informo que recebi alta neste sábado,17, e já estou em casa. Agradeço as orações e o carinho de todos. Permanecerei em isolamento domiciliar até o próximo dia 25, quando realizarei novos exames. Até lá, estarei sob cuidados médicos e ainda me recuperando. Me sinto bem e espero, assim que for liberado, retomar as atividades de campanha.