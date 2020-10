O objetivo é angariar fundos para a construção da sonhada casa própria para Andrézinho

publicado em 01/10/2020

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Nesse calor, nada melhor que um bom sorvete para refrescar e envolvendo a solidariedade então fica ainda melhor. Desde o último sábado (26),está rolando a campanha ‘Sorvete do Andrezinho’, cujo objetivo é angariar fundos para a construção da sonhada casa própria para Andrézinho, um jovem votuporanguense portador de uma série de necessidades especiais.

Para colaborar, basta adquirir um ingresso, retirar os potes de sorvete na sorveteria Demores, localizada na Avenida João Gonçalves Leite (do Assary), e por enquanto a campanha não possui previsão para término, já que os potes de sorvete ainda não foram vendidos.

Cada pote com 2 litros, sabor leite ninho, está custando R$ 40. Os interessados podem entrar em contato com a mãe de Andrézinho, Juliana Gerim, pelo telefone (17) 99117-1213 ou pelos pontos de vendas, loja Império Tintas, loja Unikids e loja Mickei e Minie, além de poder também fazer sua solidariedade direto na sorveteria Demores. Até o momento, foram vendidos 63 potes e ainda restam muitos. Juliana conta com a ajuda de todos.

Solidariedade

O responsável pela sorveteria Demores, fez um apelo nas redes sociais quando teve sua energia cortada, já que não tinha condição de arcar com as despesas vindas junto com a pandemia. Ele teve sua energia restabelecida e também recebeu muitas doações de todos que se comoveram com a história.

E agora, o mesmo, está sendo solidário com Juliana, mãe de Andrézinho, que disponibilizou espaço para 300 potes de sorvetes, além de doar a fabricação de todos os potes que serão produzidos para a campanha.