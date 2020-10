Para participar e concorrer aos prêmios sorteados todos os meses, basta registrar pelo 0800 770 19 50

Moacir Bicharelli levou um carro 0 km no início de 2020. (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Iniciar um ano é renovar esperanças e desejar tudo de melhor para o longo de 12 meses! Imagina começar 2021 já com uma grande conquista? Um carro 0 quilômetro, fruto de toda sua solidariedade e amor ao próximo! Isso que seria um presságio de boas notícias!

A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, é uma fonte de arrecadação muito importante. Com doações a partir de R$5, o morador concorre a notebooks todos os meses e seus vizinhos, participantes da iniciativa, ganham bicicletas. E, principalmente, ajudam na manutenção dos atendimentos da Instituição.

E no início do ano, quem for sorteado leva para casa um carro e os vizinhos recebem notebooks. Mas atenção: para ter chances de ser contemplado, é importante fazer sua adesão na iniciativa ainda em 2020. Não perca essa oportunidade de fazer o bem e de investir na saúde de sua família.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou a importância da campanha. “Ações contínuas como essa fazem com que nosso Hospital melhore cada vez mais. Convido a população da cidade para contribuir, pois o valor é pequeno e fácil de ser doado, já que é debitado junto com a conta de água. Contamos com a participação de todos os nossos votuporanguenses”, complementou.

Cada recurso arrecadado é utilizado em benefícios aos pacientes. “Toda renda é voltada para a assistência, com compra de medicamentos, materiais de consumo. É uma verba que garante qualidade e humanização e se torna ainda mais necessária em um ano tão desafiador como este para a saúde. Quem auxilia a Santa Casa nesta campanha muitas vezes não se preocupa com o prêmio, mas com o simples fato de colaborar e ajudar a salvar vidas. Em nome de toda a Diretoria, nosso muito obrigado”, disse.

