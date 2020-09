Segundo base de dados do TSE, o número de candidatos já superou o registrado na última eleição municipal

publicado em 26/09/2020

Nas Eleições Municipais de 2016, Votuporanga teve 180 candidatos registrados, até o momento, 42 novas pessoas entraram na disputa (Foto: Câmara Municipal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga, até o momento, tem 222 candidatos concorrendo a uma cadeira na Câmara Municipal. Porém, o número só será oficial após o prazo final para os partidos apresentarem o pedido de registro das candidaturas nas eleições de 2020 que termina às 19h deste sábado (26). Os candidatos seguem divididos em 14 partidos e já ultrapassam a quantidade de candidaturas de 2016.

Entre os 14 partidos em que os candidatos estão divididos, o DEM conta 20 registros, MDB 23, Patriotas 20, o PDT 19, PSD 16, Podemos com 17, PSB 20, PSC 11, PSDB 18, PTB 19, SD 20, o PL com 7, PT 6 e o PSL 6.