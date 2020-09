O município chegou então a 4.437 casos da doença e 86 mortes

28/09/2020

Franclin Duarte

Votuporanga somou neste fim de semana mais 26 casos de coronavírus (15 no sábado e 11 no domingo), chegando ao total de 4.437 ocorrências positivas da doença desde o início da pandemia. Desse total, 4.044 votuporanguenses já venceram a Covid-19 e outros 24 ainda estão internados, dez deles em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Neste domingo (27), a Secretaria da Saúde registrou um óbito confirmado para o novo vírus, sendo um idoso, de 88 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 17 de setembro. Com o novo registro a cidade chega a 86 óbitos confirmados pela doença. A Pasta aguarda o resultado do óbito suspeito para Covid-19 registrado na segunda-feira (21).