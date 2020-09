A live será 100% solidária e com renda totalmente revertida para a Santa Casa de Votuporanga e para o Lar dos Idosos de Cosmorama

publicado em 05/09/2020

A partir das 16h, a dupla de violeiros de Cosmorama, Flávio e Rodrigo, conduzirão a festa com um repertório recheado de moda de viola (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A tradicional festa que acontece em Cosmorama, a ‘Violada Jatobá’, se adaptou ao momento e hoje fará a festa dentro do seu lar. A live que será 100% solidária e com renda totalmente revertida para a Santa Casa de Votuporanga e para o Lar dos Idosos de Cosmorama, o show será protagonizado pela dupla Flávio e Rodrigo.

A violada, que já caminha para o seu quarto ano, é apenas a sucessora da famosa ‘Queima do Alho da Comitiva Vale do Jatobá’, que teve três edições em Cosmorama, em conjunto com a cavalgada (que hoje não existem mais). Os organizadores da violada, resolveram se adaptar ao momento e realizar a tradicional festa de modo online.

A partir das 16h, a dupla de violeiros de Cosmorama, Flávio e Rodrigo, é que irá conduzir a tarde com um repertório de modas de viola clássicas e músicas sertanejas da atualidade. Os meninos, já são embaixadores da ‘Violada Jatobá’ e estão todos os anos confirmando a presença no evento.

Flávio e Rodrigo

A dupla, já bem conhecida no cenário do sertanejo, em 2016 foi campeã do Festival da Rede Record TV, eleitos como a melhor dupla sertaneja do estado de São Paulo. Além disso, Flávio e Rodrigo já participaram do programa Terra da Padroeira na TV Aparecida.

5ª edição