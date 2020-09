Nalzir Martins de Oliveira, de 94 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira (4)

publicado em 04/09/2020

Nalzir Martins de Oliveira (Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brFaleceu na madrugada desta sexta-feira (4), por volta da 1h, em Votuporanga, Nalzir Martins de Oliveira, de 94 anos, após complicações com a Covid-19. Ela estava internada na Casa de Saúde.Viúva e nascida em Álvares Florence, Nalzir residia em Américo de Campos, onde teve como último endereço a rua Oscar Rayel. Costureira, ela deixa os filhos Walter José, Vera Lúcia, Valdeci Aparecida, Vanderlei e Adolpho.Em conversa com a reportagem do jornal, Daniel Pena, 43 anos, neta de Nalzir, destacou as qualidades de sua avó: “Um exemplo de mulher, uma guerreira. Ela era uma pessoa admirável, que era persistente mesmo em meio a todas adversidades”, contou.Daniela lembrou que sua avó sempre foi muito ativa, mesmo aos 94 anos. Dias antes da internação, ela havia costurado 50 máscaras.Sobre ter que se despedir da sua avó rapidamente por conta do protocolo do coronavírus, a neta disse ser algo muito triste. “É difícil até explicar, é um sentimento de dor tão profundo, além do que a gente já está sentindo. Nos sentimentos impotentes”, falou.Nalzir, que era cardiopata, foi enterrada na manhã de ontem, às 7h, em Américo de Campo, cidade que já registrou 265 casos e oito mortes por coronavírus.