publicado em 12/09/2020

Através do Desenvolve SP, os recursos serão disponibilizados por meio de linhas de crédito com condições facilitadas – taxas reduzidas e prazos estendidos (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

O Ministério do Turismo e o Desenvolve SP fecharam parceria para destinação de mais R$ 400 milhões a empresas do setor turístico pelas linhas de crédito do Fundo Geral do Turismo – Fungetur. O aditivo amplia a capacidade de auxiliar a recuperação e retomada das empresas paulistas de um dos setores mais impactados pela pandemia do coronavírus.O acordo foi feito durante reunião de alinhamento entre o Secretário Executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, e o Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza, além do Presidente da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio), Alexandre Rodrigues, do Vice-Presidente da Badesul (RS), José Claudio dos Santos, e do Vice-Presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Wilson Bley Lipski.“Nosso objetivo sempre foi dar condições para que o turismo consiga sobreviver aos efeitos da pandemia e, assim, preservar empregos e se preparar para a retomada das atividades”, disse o Secretário Executivo, Daniel Nepomuceno. “O Fungetur tem se mostrado ferramenta imprescindível para o setor”, concluiu.“Reuniões como essa são fundamentais para decidirmos juntos como injetar recursos de forma eficiente a favor da retomada das atividades econômicas. O auxílio emergencial das empresas é o capital de giro, por isso reforço que é fundamental esta união para as ações continuarem funcionando”, afirmou o Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza.“Quem pode fazer mais tem que ser prestigiado, e o Desenvolve SP tem capacidade de fazer essa distribuição”, destacou o Vice-Presidente do Badesul, José Claudio dos Santos, ao declarar seu apoio à parceria.Através do Desenvolve SP, os recursos serão disponibilizados por meio de linhas de crédito com condições facilitadas – taxas reduzidas e prazos estendidos. As empresas podem solicitar crédito para capital de giro e financiamento para projetos de investimento, máquinas e equipamentos. As condições das três linhas Fungetur compreendem juros reduzidos de 0,41% ao mês e prazo estendido de até 120 meses, com até 36 de carência, além de garantia por meio do Fundo Garantidor e aval dos sócios.*Região Noroeste