Ilda Sebastião Fortunato, do setor de Higiene e Conservação, levou um Fiat Mobi 0km da campanha

publicado em 14/09/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O sábado (12/9) foi de muita alegria e emoção. A campanha Show de Prêmios em prol da Santa Casa de Votuporanga terminou com seu grande sorteio na Concha Acústica, respeitando todas as normas dos órgãos de saúde.

A grande sortuda da iniciativa foi a colaboradora do Hospital, Ilda Sebastião Fortunato. Ilda atua há 13 anos no setor de Higiene e Conservação e foi contemplada com um Fiat Mobi 0Km.

Ela estava em casa, quando recebeu a notícia e correu para a Concha. “Eu falei ontem (sexta-feira) brincando para minha família que ia levar o veículo. Quando me ligaram, eu fiquei sem reação. Estava fazendo café e até me perdi”, brincou.

A funcionária falou de sua emoção. “Estou muito feliz. Comprei dois cupons da promoção e ganhei”, complementou sorrindo.

A sorte estava mesmo do lado daqueles que trabalham no Hospital. Márcio Antônio de Carvalho da Silva é segurança da Instituição há dois anos e recebeu uma Honda Biz. “É uma alegria imensa. Eu estava na Santa Casa, quando recebi a notícia”, afirmou.

Márcio comprou apenas um número e foi contemplado. “Quando peguei meu cupom, eu profetizei que ganharia. Vou vender minha moto e ficar com a nova”, complementou.

Mais prêmios

As outras duas motos saíram para Ana Paula da Silva, ex-colaboradora da Instituição no setor da Ortopedia e para HSA Painéis. Já a televisão ficou para o ex-administrador da Santa Casa, Mário César Bernardes.

O locutor Carlos Alberto comandou a narração dos sorteios, que contou também, com a participação do provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, dos diretores Marcelo Madrid e Carlos Marão e de um dos patrocinadores, Toninho Figueiredo.

Luiz Fernando agradeceu todos os envolvidos. “A alegria de ver essa urna cheia é grande. O chamamento da Santa Casa foi maravilhoso, tanto a população de Votuporanga quanto a região nos ajudaram demais. Queria agradecer todos os diretores, os patrocinadores Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo e quem participou. Além de concorrer a prêmios, vocês salvaram vidas!”, destacou.

Marcelo agradeceu a todos e a parceria com a TV Unifev, que transmitiu ao vivo o sorteio. “Estamos muito felizes pelos ganhadores, que Deus abençoe cada um”, finalizou.