O saxofonista Hilquias Alves passou por Votuporanga no fim de semana e surpreendeu os moradores de vários prédios e casas da cidade

publicado em 14/09/2020

(Foto: A Cidade)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

O saxofonista e musicoterapeuta, Hilquias Alves, deixou muitos moradores de Votuporanga impressionados com a sua passagem pela cidade no fim de semana. O artista é de Campinas-SP e esteve em Votuporanga para um casamento drive – in e aproveitou para mostrar e encantar todos com seu talento nas ruas da cidade.

O projeto de Hilquias envolve a musicoterapia e com isso ele visita muitos hospitais da sua região, só que devido à pandemia, as suas visitas foram canceladas, sendo assim, o musicoterapeuta decidiu continuar o seu projeto nas ruas. “Todo mundo foi gostando e assim decidi estender o meu projeto e passei a visitar duas cidades por semana”, contou.

Hilquias ainda elogiou a população votuporanguense e disse que a receptividade e a energia foram muito boas. “Todos aplaudiam, gritavam, desciam dos prédios para agradecer, alguns emocionados e tudo isso foi muito gratificante para mim.Trazer a musicoterapia para Votuporanga também foi muito gratificante”, completou.

O saxofonista também contou o fato de um moço votuporanguense que ficou muito emocionado com a apresentação, pois tocava saxofone e tinha parado de tocar, mas quando viu Hilquias tocando, começou a chorar muitoemocionado disse que poderia ter feito algo parecido com o que Hilquias faz, porém deixou de lado.

“Alguns síndicos da região que eu toco de Campinas, falaram para mim que a angustia de uns moradores era tanta com problemas por conta da pandemia e que os relatos eram de ameaças de suicídio. Logo após a apresentação me falavam que a musicoterapia trazia um alívio para a alma e acalmava o coração”, disse.

Hilquias Alves visitou praticamente todos os prédios de Votuporanga e especificou, “no sábado assim que acabou o casamento, eu já fui e visitei um monte de prédios e no domingo à tarde visitei o restante”.