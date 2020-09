Valdir Antonio da Silva, 52 anos; Silmara Regina de Souza Caetano, 47 anos, e Rafael Pereira da Silva, de 53 anos, retornam para casa

publicado em 15/09/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)



Após 12 dias de internação, Valdir Antonio da Silva, 52 anos, superou as complicações causadas pela doença e pode ir para casa em Valentim Gentil. Ele comemora com muita fé sua recuperação. "Só tenho a agradecer a toda equipe da Santa Casa, pois fui muito bem tratado, sempre com muito carinho e atenção. Agradeço cada um de coração, só Deus para pagar todos pelo apoio moral e profissionalismo dos médicos, enfermeiros e demais colaboradores", contou.



Além de Valdir, Silmara Regina de Souza Caetano, 47 anos, e Rafael Pereira da Silva, de 53 anos, também voltaram para sua convivência com os familiares, em Votuporanga, após tratamento de COVID-19.



Para o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, a recuperação de tantos pacientes é uma vitória. “Eles encontraram um socorro e foram acolhidos com toda segurança e cuidado. Receberam atendimento humanizado, com nossos profissionais sempre dispostos a levar uma palavra de conforto e esperança”, destacou.



Ele parabenizou todo o empenho dos que atuam na linha de frente. “É uma equipe que trabalha diariamente com portadores desta patologia nova, a COVID -19, muitos em casos graves. Portanto, cada alta hospitalar é uma vitória, e ultrapassar a 500ª se torna hoje um grande marco para todos nós, pois demonstra que vale à pena”, ressaltou.

A terça-feira (15/9) ficará marcada para a Santa Casa de Votuporanga. Hospital de referência para tratamento do novo Coronavírus em 17 cidades, a Instituição ultrapassou a marca de 500 altas para os pacientes que tiveram COVID-19.