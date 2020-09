O jornal A Cidade conversou com proprietários de restaurantes da cidade sobre a volta do atendimento presencial no município

publicado em 10/09/2020

Restaurantes de Votuporanga reabrem (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAos poucos a rotina dos restaurantes de Votuporanga volta ao normal, ou ao chamado “novo normal”. Como mostrado no jornalna semana passada, as expectativas para a reabertura eram de movimento fraco, já que os munícipes estão se adaptando à nova fase do Plano São Paulo de Retomada Econômica.Na cidade, desde sexta-feira (4) bares e restaurantes podem abrir suas portas. Muitos já começaram no sábado, com as adequações necessárias. O atendimento presencial em bares, restaurantes e lanchonetes de Votuporanga poderá ser feito somente até as 17h, mesmo na fase amarela. A região deve permanecer nesta fase por pelo menos 14 dias para só então estender o horário de atendimento até as 22h. Além desta restrição, bares, restaurantes e similares terão que atender com apenas 40% de sua capacidade.As expectativas de movimento tímido foram confirmadas. Paulo Roberto Albertoni, do restaurante Skinão, contou que seu estabelecimento abriu as portas desde sábado (5). “Está bem devagar, mas já era esperado, porque a volta será aos poucos”, comentou.O empresário explicou que está respeitando todas as normas estabelecidas, funcionando com 40% da capacidade e respeitando o distanciamento. Segundo ele, os clientes também estão respeitando as normas. “Logo na entrada nós explicamos tudo certinho, então está dando tudo certo, o pessoal está respeitando”, falou.Em relação à retomada, Paulo observou que é normal ser devagar, tanto para os clientes quanto para os proprietários de restaurantes. No caso dos consumidores, existe a questão deles estarem muito tempo sem frequentar os estabelecimentos e também as novas regras. Pelo lado dos empresários, ele acredita que não adianta dar um passo muito grande, mas sim ir com calma, já que outras regiões já regrediram no Plano São Paulo. “Vamos trabalhar com os pés no chão”, analisou.Proprietários dos restaurantes Recanto Gaúcho e Bendito Cupim, Carlos Zenatti, contou que em um dos estabelecimentos o movimento foi bom, mas no outro nem tanto. De qualquer forma ele entente que a retomada será aos poucos. Sobre o respeito às normas, o empreendedor explicou que os clientes estão cumprindo as determinações. “Nesse período de seis meses enfatizando, o pessoal de uma maneira geral está entendo e respeitando”, falou.