Ormélio Caporalini Filho disse que ficou sabendo do suposto apoio pela imprensa e que o partido segue com Jorge Seba

publicado em 08/09/2020

O presidente do PSL, Ormélio Caporalini Filho, disse que nunca foi procurado para apoiar João Garcia (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

As eleições que estavam mornas começaram a esquentar nesta terça-feira (8), com o anúncio da pré-candidatura de João Garcia (Podemos). As lideranças do partido anunciaram que a “terceira via” já teria mais quatro partidos ao seu lado, dentre eles o PSD, do prefeito João Dado, o Republicanos, Avante e PSL.



O presidente do PSL, Ormélio Caporalini Filho, disse, no entanto, que nunca tratou desse suposto apoio e que a sigla segue firme ao lado de Jorge Seba (PSDB).

De acordo com o mandatário do partido em que o presidente Jair Bolsonaro se elegeu, a convenção da sigla segue marcada para o dia 12, mesma data que o “grupão” e não há possibilidade de rompimento.

“Em nenhum momento houve uma consulta sequer ao PSL de Votuporanga sobre apoio a uma possível candidatura do João Garcia. Não existiu essa conversa e fui pego de surpresa pela notícia de vocês em que eles diziam que teriam o nosso apoio. Já falei com a Executiva Estadual do Partido e também com a Nacional e também não há nenhum trabalho nesse sentido”, disse Ormélio.