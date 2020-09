Dalvo Guedes foi Prefeito do Município no período de 01 de janeiro 1964 a 31 de janeiro de 1969

publicado em 01/09/2020

Dalvo Guedes foi Prefeito do Município no período de 1 de janeiro 1964 a 31 de janeiro de 1969 e exerceu mandato de Vereador durante a 11ª Legislatura, pelo período de 1 de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996 (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga decretou luto oficial por três dias no Município pelo falecimento do ex-prefeito Dalvo Guedes. Ele faleceu aos 93 anos, nesta terça-feira (1/9).

Dalvo Guedes foi Prefeito do Município no período de 1 de janeiro 1964 a 31 de janeiro de 1969 e exerceu mandato de Vereador durante a 11ª Legislatura, pelo período de 1 de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996. Ele possuía intenso relacionamento humano e amizade na comunidade, bem como participava em diversos setores da sociedade, principalmente os que pudessem dignificar a vida dos votuporanguenses e o progresso do Município.

Considerando ainda “o elevado sentimento público de que se revestiam as suas ações, de destacável caráter social e progressista, adicionado do amor que nutria pela cidade; e o dever inalienável de reconhecer publicamente os préstimos, os predicados e a indiscutível importância desse homem público, cidadão e honrado chefe da família com a qual conviveu por décadas no seio da comunidade”, foi decretado o luto oficial por três dias no Município, a partir deste 1º de setembro de 2020.