A programação que havia sido anunciada na semana passada foi descartada e a decisão determinou a manutenção do fechamento

publicado em 14/09/2020

Enquanto segue o embate na Justiça, quem precisar resolver alguma pendência, terá que solicitar orientação pelos canais remotos de atendimento (Foto: A Cidade)

As agências do INSS não reabrirão hoje em Votuporanga e no restante do estado de São Paulo para atendimento presencial, como estava previsto. Uma decisão Judicial determinou a manutenção do fechamento e com isso toda a programação já anunciada teve que ser descartada.

Em nota, o INSS informou que vai recorrer da decisão e afirma que as demais regiões do país reabrem normalmente nesta segunda-feira. "A reabertura das agências se mostra indispensável para que parte da população que necessita dos serviços presenciais não seja prejudicada, especialmente neste momento de pandemia", disse o INSS, em nota.

Enquanto segue o embate na Justiça, quem precisar resolver alguma pendência, terá que solicitar orientação pelos canais remotos de atendimento como o aplicativo Meu INSS ou telefone 135.

