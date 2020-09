Conjunto de luzes foi visto no céu por vários moradores em pontos distintos da cidade

03/09/2020

As luzes foram vistas por várias pessoas em pontos distintos da cidade e registradas por um leitor do A Cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Moradores de pontos distintos de Votuporanga registraram no início da noite desta quinta-feira (3) um conjunto de luzes que chamou a atenção e chegou a ser chamado nas redes sociais de Ovini (Objeto Voador não Identificado). Um dos moradores chegou a registrar um vídeo do objeto no céu, que já tomou conta de muitos grupos de WhatsApp na cidade.

Segundo o tapeceiro, Antônio Carlos Ortega, de 48 anos, morador do Jardim Marin, o objeto foi visto por volta das 19h se movendo bem devagar e a uma altura elevada, o que descartaria a possibilidade de ser um drone. “Nunca tinha visto nada assim na minha vida. Era muito alto e não fazia barulho nenhum, não tinha como ser um drone”, contou.

A esposa dele, Judite Maria dos Santos, de 47 anos, e seu filho Giovani dos Santos também viram o objeto no céu, assim como um morador do bairro Vilar III, que fotografou e filmou o fato inusitado.

“A gente estava lá na obra e quando olhei para o céu, eu vi. Minha primeira reação foi tirar uma foto e começar a filmar. Quando parei a gravação e fui tirar outra foto ele sumiu muito rapidamente. Não dá para saber o que é, prefiro acreditar que seja um satélite”, disse um morador que preferiu não se identificar, mas fez questão de encaminhar o vídeo original, em alta qualidade, onde as imagens são mais nítidas do que as circulam pelas redes sociais.

A mesma cena foi vista por Alisson Tavares de Siqueira, do bairro São João. Ele contou que estava tomando café quando se assustou com os gritos de sua filha. Ao sair para ver do que se tratava ela mostrou o objeto no céu.

“Quando bati o olho pensei que era um cometa ou algo assim passando, mas depois percebi que era bem devagar, não fazia barulho nenhum. Demorou uns três minutos para desaparecer”, completou.

Explicação

“Fenômenos" semelhantes já foram vistos em várias partes do Brasil. No mês passado, por exemplo, os objetos foram avistados por moradores de Sarapuí-SP, Cascavel-PR e Porto Alegre-RS.

De acordo com especialistas, os satélites podem ser avistados normalmente após o pôr ou antes do nascer do sol, dependendo da trajetória no céu e da inclinação em relação ao sol. Os pontos luminosos avistados podem ser, então, os satélites refletindo a luz solar, já que os aparelhos, diferentemente das estrelas, não têm luz própria.