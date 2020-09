Christian Nakabashi, que disse desconhecer a pré-candidatura de Garcia nesta terça, foi destituído da presidência do partido

publicado em 08/09/2020

Shirlei Trento é a nova presidente do partido (Foto: Mariana Rocha)

Franclin Duarte

O comerciante Christian Nakabashi não é mais o presidente da comissão provisória do “Podemos” em Votuporanga. A informação partiu da Executiva Nacional do partido que teria feito a mudança para garantir a legenda ao pré-candidato a prefeito de Votuporanga, João Garcia, que foi anunciado na manhã desta terça-feira (8) em primeira mão pelo A Cidade.

Nakabashi estaria pretenso a levar a sigla para o chamado “grupão” e, inclusive, chegou a marcar a convenção partidária para o mesmo dia em que se reuniriam os aliados do pré-candidato do PSDB, Jorge Seba. Na manhã desta terça-feira (8), inclusive, ao ser questionado sobre o anúncio feito pela Executiva Nacional, ele afirmou ao A Cidade que ainda não teria sido comunicado e desconhecia a pré-candidatura de Joao Garcia.

As lideranças do partido então reagiram e tiraram Christian Nakabashi da presidência da comissão provisória do podemos em Votuporanga e nomeou Shirlei Trento para o seu lugar.