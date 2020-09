Região está sob aviso de atenção para a onda de calor e baixa umidade; máximas podem chegar a 41º e umidade mínima em 10%

publicado em 29/09/2020

Termômetro no início da avenida João Gonçalves Leite, na tarde de ontem, indicou 43º (A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoVotuporanga e toda região têm padecido desde o começo do mês com ondas de calor que elevaram as temperaturas. Com chuvas praticamente nulas desde junho e a baixa umidade relativa do ar, o período de seca deste ano está sendo considerada por especialistas um dos mais severos. Para esta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê índices recordes de temperatura, com os termômetros podendo chegar a 41º e sensação térmica ainda maior.Hoje, o Inmet prevê um longo dia de céu totalmente claro, com a temperatura máxima prevista para 41º e mínima de 24º. Além disso, outro fator que deve ser levado em conta neste período é umidade relativa do ar, que para este dia está entre 50% e 10%.Votuporanga está sob aviso de baixa umidade do ar, isso porque a média nos últimos dias tem ficado entre 10% e 20%. Para os próximos dias as máximas estão previstas para 40% e 50%, o que deixa os especialistas e a população em estado de alerta, pois a umidade ideal, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), tem que variar entre 50% e 80%.Como já divulgado pelo A Cidade, o município está sem chuvas desde junho, quando a última chuva substancial registrada no mês foi calculada em 13mm. Já o mês de julho foi inteiro de seca, e em agosto, durante a onda de frio que tomou conta do estado por uma semana, houve o registro de 6,4 mm de chuva, considerado um chuvisqueiro.Em setembro, a cidade registrou apenas 1mm no fim de semana do dia 18, 19 e 20 e irá fechar o mês e já iniciar outubro sem previsões para chuva.Outro problema que a falta de chuva e as altas temperaturas trazem são as queimadas. No início do mês o comandante do Corpo de Bombeiros, o tenente Marcos Sylvestre, fez um levantamento a pedido do A Cidade, onde foi constatado que a incidência dos focos de incêndio tem batido todos os recordes em relação aos anos anteriores e em Votuporanga os números mais que dobraram.Somente no mês de agosto 75 áreas no município sofreram com a ação do fogo. No mesmo período, em 2019, foram registradas 32 ocorrências do tipo.