publicado em 26/09/2020

O MDB é o partido com o maior número de candidatos a vereador em Votuporanga com 23 pessoas cadastradas no TSE (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) é o partido com o maior número de candidatos a vereador em Votuporanga com 23 pessoas cadastradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até o momento. O partido faz parte da coligação ‘Certeza de um Novo Tempo’, que tem na disputa do executivo Jorge Seba (PSDB) e Cabo Valter também partidário do MDB.

Entre os partidos com menos candidatos está o PSL que também faz parte da coligação de Seba. Ao lado do PT, tem apenas 6 pessoas concorrendo a uma cadeira na Câmara Municipal de Votuporanga.