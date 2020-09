Quatorze voluntários estiveram no Hospital, para entregar minibanas aos colaboradores

publicado em 24/09/2020

Também chamadas de Flores de Luz, são pequenos arranjos que, alinhando o sentimento humano com a beleza e energia da Planta (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

"A Verdade é o caminho, o Bem é a ação, o Belo é o sentimento”. Com esta máxima de Meishu-Sama (1882-1955) e o objetivo de levar conforto, alento e esperança aos profissionais da saúde, os membros da Igreja Messiânica - Johrei Center Votuporanga - encheram a Santa Casa de Votuporanga de energia e amor.

Quatorze voluntários estiveram no Hospital, para entregar minibanas aos colaboradores. Também chamadas de Flores de Luz, são pequenos arranjos que, alinhando o sentimento humano com a beleza e energia da Planta, proporcionam Luz e Paz a quem as recebe.

Uma das integrantes Erika Kaori Higa explicou a ação. “Tendo em vista a grande dificuldade que esses profissionais estão passando durante esta pandemia, o objetivo foi levar, através da Flor, que é a representação mais sublime do Belo, a energia divina, acrescentada ao amor de quem as confeccionou e orou para que eles consigam continuar no enfrentamento, vencendo os inúmeros desafios que se apresentam no dia a dia”, contou.

O grupo destacou a experiência. “Foi uma grande alegria e felicidade poder retribuir, através da minibana, esforço, empenho e dedicação que são oferecidos à sociedade por meio deste nobre trabalho. Gratidão a todos os colaboradores”, frisou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Tem sido meses muito intensos, de uma atuação incansável. Ao receberem essas flores de luz, nossos profissionais se sentiram acolhidos, homenageados e cheios de inspiração para essa árdua missão de salvar vidas. Nosso muito obrigado para Igreja Messiânica - Johrei Center Votuporanga”, finalizou.