Inesita Carnevale Bueno era aposentada e foi funcionária do INSS em Votuporanga; o sepultamento ocorreu nesta terça-feira (01)

publicado em 02/09/2020

Bastante querida, Inesita Carnevale Bueno deixou, além dos familiares, muitos amigos. (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Inesita Carnevale Bueno, de 77 anos, foi mais uma vítima fatal das complicações do coronavírus em Votuporanga. A servidora federal aposentada, que trabalhou na agência do INSS do município, faleceu ontem.

Ao jornal A Cidade, um dos filhos de Inesita, Evandro Carnevale Bueno, contou que sua mãe foi internada no dia 23 de agosto e no dia seguinte precisou ser intubada. Logo foi realizada uma tomografia, que mostrou que os pulmões da idosa estavam carregados. Ela tinha comorbidades.

Evandro destacou que Inesita era tudo em sua vida. “Ela que me deu a vida, que me colocou na linha e me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje. Ela que me dava os puxões de orelha quando precisava, e mesmo depois de velho, como se diz, de barbado, me chamava para conversar; quando eu estava errado, me mostrava. Era a luz no fim do túnel sempre para mim”, declarou.

O filho lamentou não poder velar a mãe, já que existe um protocolo para as mortes por coronavírus. “Foi muito triste, porque ela fica em uma sala, e você não pode ter contato nenhum. É triste demais”, falou.

Inesita era natural de Tanabi e teve como último endereço a rua Piauí, localizada no bairro Parque Oito de Agosto, em Votuporanga. Ela deixa os filhos Inesita Aparecida C. Bueno Polegati, Monica Carnevale Bueno e Evandro Carnevale Bueno. Seu sepultamento ocorreu por volta das 14h de ontem no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Boletim

Além da morte de Inesita, Votuporanga registrou também mais 75 casos de coronavírus ontem, totalizando 3.529 ocorrências positivas. Desse total, 3.208 já estão curados e outros 25 estão internados, sendo que 14 deles estão em estado grave na UTI.