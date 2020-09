Ontem, a pasta registrou um óbito confirmado para Covid-19, sendo um idoso, de 74 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado

Ubaldo das Neves Pires, de 74 anos, faleceu após complicações por conta da Covid-19 (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Um idoso de 74 anos é mais uma vítima das complicações do coronavírus em Votuporanga. Trata-se de Ubaldo das Neves Pires, que faleceu na noite de anteontem. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 1º de agosto. A cidade registrou ontem mais 66 casos.

Natural de Pedranópolis, Ubaldo era eletricista e muito conhecido no município como Baldo da Cesp. Ele residia no bairro Chácara das Paineiras, na rua Paraná. Deixa a esposa Maria de Lourdes Topasso Pires, os filhos Marcelo André Pires, Maurício Rodrigo Pires e Anna Carolina dos Santos Pires, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na manhã de ontem, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Em contato com a reportagem do jornal A Cidade, os filhos escreveram uma mensagem em homenagem póstuma a Ubaldo: “pai, perdemos você que é o nosso exemplo de honestidade e trabalhador. Embora sem sua presença física, sentimos o seu amor e nós também o amamos! Nos curvamos diante da vontade de Deus. Obrigado por ter feito de nós as pessoas que hoje somos. Obrigado aos médicos e profissionais da Santa Casa por terem feito tudo que fizeram pelo nosso pai. Obrigado a nossa família e amigos. Pai, nosso amor por você será eterno”, dos filhos Marcelo, Rodrigo e Anna Carolina.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou ontem 66 novos casos de coronavírus (Covid-19) no município, totalizando 3.595 ocorrências. Segundo o boletim, 20 pessoas estão internadas, 14 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), oito utilizando ventilação mecânica invasiva.

Ontem, a pasta registrou um óbito confirmado para Covid-19, sendo um idoso, de 74 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado.