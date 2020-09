Segundo o pesquisador do Inape, Jorge Nery, o "fenômeno" está relacionado a um sistema de satélites

publicado em 04/09/2020

(Foto: A Cidade)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Na noite dessa quinta-feira (3), moradores dos quatro cantos de Votuporanga visualizaram um conjunto de luzes no céu que foi tratado nas redes sociais como um suposto Ovni (Objeto Voador Não Identificado). O “fenômeno”, na verdade, segundo o pesquisador do Inape (Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais), Jorge Nery, está relacionado a um sistema de satélites e deve ser novamente visualizado no mesmo horário na noite desta sexta-feira (4).

Segundo ele, trata-se de um audacioso projeto americano para implantação de um sistema de rede de internet a nível planetário. Ainda segundo ele, a possível visualização desse projeto foi devido à presença de luz solar no espaço.