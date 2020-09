Dois fenômenos nos céus da cidade assustaram os moradores em menos de dez dias

publicado em 12/09/2020

Moradores registraram suposta chuva de meteoros em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Menos de 10 dias depois dos satélites que passaram pela região e foram confundidos com Ovnis (Objeto Voador não Identificado), um novo fenômeno foi visto nos céus de Votuporanga, segundo alguns moradores, na noite de sexta-feira (11). Dessa vez trata-se de uma suposta chuva de meteoros, que teria sido vista por volta das 23h30.

O acontecimento assustador, porém, muito bonito, como relatado por Antonio Carlos Ortega, que observou a cena direto de sua casa no bairro Vila Marin, se assemelhavam a ‘bolas de fogo’.

“Estava dentro de casa e saí, foi quando olhei para o céu e vi a chuva de meteoros”, contou. Antonio Carlos ainda relatou que no momento ficou muito assustado, mas ao mesmo tempo encantado com a beleza. “Ele foi se estilhaçando em uns 15 pedaços”, disse.

Outro morador de Votuporanga, Adriano Ansselmo de Freitas, também presenciou o fato e logo foi em suas redes sociais para expor o prodígio. “Quem viu essa chuva de meteoro que passou? É assustador, mas ao mesmo tempo bonito, contou”. Adriano em sua publicação também disse que não conseguiu filmar e apenas registrou a foto, além de no início achar que era um satélite, mas acabou mudando de ideia quando os meteoros explodiram e se separaram.

Após a publicação, não faltou votuporanguenses contando que viram a chuva de meteoros nos céus de Votuporanga. Uma delas foi a Marilsa Freitas, “Foi muito lindo e emocionante, meus netos ficaram encantados quando viram”, disse.

Sobre

Meteoro, fenômeno conhecido popularmente como "estrela cadente", ocorre quando fragmentos de material sólido como rochas, metais, etc (chamados de meteoróides), que vagam pelo espaço em torno do Sol em regiões próximas à Terra, penetram na alta atmosfera.

O atrito com os gases da alta atmosfera faz com que estas partículas alcancem altíssimas temperaturas e literalmente incendeiem. O rastro luminoso produzido por este processo é o meteoro que avistamos aqui do chão, durante a noite.