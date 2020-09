Com o período de convenções já aberto, partidos de Votuporanga finalizam articulações e definem candidaturas até dia 12

publicado em 01/09/2020

Grupo de Hery se reúne primeiro, no próximo dia 5; Jorge Seba junta o grupão no dia 12 e o PT ainda não definiu a data. (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Ontem foi dada a largada para a realização das convenções partidárias para as eleições de 15 de novembro deste ano. O prazo para definir os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro, respeitando o novo calendário eleitoral prorrogado em razão da pandemia. Mas, conforme apurado pelo jornal A Cidade, a definição em Votuporanga deve ser um pouco mais cedo: até dia 12.

O ponta pé inicial deve ser dado já neste fim de semana, mas irá depender da nova classificação da região no Plano São Paulo de retomada econômica. Se houver avanço para a fase amarela, o grupo liderado por HeryKattwilkel (PTB), que engloba, segundo ele, além do PTB, o Patriotas, PDT, PSC e SD, deve realizar suas convenções já no sábado (5).

“Se formos para a amarela realizamos já neste sábado de forma presencial, se não podemos deixar para o dia 12 ou realizar de forma virtual. Tudo vai depender da reclassificação, mas o fato é que o grupo está unido e forte”, disse Kattwilkel.

Já o grupão, como ficou conhecida a união do PSDB, DEM, MDB e pelo menos mais oito partidos, liderado,neste pleito, por Jorge Seba, se organiza para o encontro no dia 12. A data, no entanto, não foi cravada oficialmente, mas é tida como certa pelos partidos aliados. No dia também deverá ser batido o martelo sobre quem irá subir ao palanque com o tucano, já que há uma disputa interna no grupo para a indicação do vice.

“A direção do partido está definindo os detalhes e a data da convenção partidária, já que essa é uma organização da executiva. Mas a ideia do partido é fazer uma convenção com correligionários de forma presencial, se a cidade evoluir para a fase amarela, com todos os cuidados necessários, mas também com transmissão ao vivo pela internet para que todos os cidadãos possam acompanhar”, afirmou Seba.

Já o PT, que lançou como pré-candidato o Dr. Benedito, ainda não definiu a data de suas convenções, conforme a presidente da sigla Rosa Maria Chiquetto.

Prazos