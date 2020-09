Franclin Duarte

Agora é oficial: 222 candidatos disputarão as 15 cadeiras da Câmara Municipal de Votuporanga nas eleições deste ano. São 42 candidatos a mais esse ano em comparação com as eleições de 2016, quando 180 disputaram o pleito para o Legislativo. Os postulantes estão divididos em 14 partidos e três coligações na majoritária, já que neste ano não é permitida coligação na proporcional.

O MDB é o partido com o maior número de candidatos este ano, com 23 pessoas cadastradas junto à Justiça Eleitoral. Logo na sequência vem o DEM, o Patriotas, o PSB e o SD com 20 candidatos cada, seguidos pelo PDT e PTB com 19 candidatos cada.

Já entre os partidos com menos candidatos estão as siglas que definiram as últimas eleições no país: o PSL e o PT. Depois de demonstrarem grande força a nível nacional, agora cada um terá apenas seis candidatos concorrendo a uma cadeira na Câmara Municipal de Votuporanga.