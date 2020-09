A tradicional abertura no segundo sábado do mês volta após Votuporanga entrar na fase amarela

publicado em 09/09/2020

(Foto: A Cidade)

As lojas de Votuporanga voltam a atender em horário especial no segundo sábado. Depois de cinco meses com horário reduzido, o comércio local abrirá as suas portas no sábado (12/9), das 9h às 17h. A abertura é permitida pela fase amarela do Plano São Paulo de Flexibilização.

"A abertura no segundo sábado já é tradicional em Votuporanga. Faz parte do calendário do comércio, criado pela Associação Comercial. É uma data importante para movimentar a economia local", destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Esta semana as lojas já começaram a abrir por até oito horas diárias, com sugestão de funcionamento entre 9h e 17h. Empresários e consumidores devem continuar respeitando as normas de segurança, como o uso obrigatório de máscara, o distanciamento social e a higienização correta das mãos.