Nova sinalização fica perto da esquina com a rua Mato Grosso

publicado em 11/09/2020

Começa a funcionar o novo semáforo na rua das Bandeiras (Arquivo Pessoal)

O novo semáforo instalado na rua das Bandeiras próximo ao cruzamento com a rua Mato Grosso começou a funcionar em Votuporanga. Portanto, a Pasta alerta para que motoristas e pedestres fiquem atentos ao passar pelo local.A pintura do solo está sendo finalizada nesta sexta-feira (11). No sábado (12) os agentes de trânsito, estarão no local a partir das 7h orientando e advertindo para que as pessoas estejam atentas à nova mudança.Segundo informações da Secretaria de Trânsito, naquele cruzamento já ocorreram diversos acidentes e a visibilidade aos motoristas que trafegam pela Rua Mato Grosso é ruim, dessa forma, a mudança tem por finalidade reduzir os riscos de acidentes e organizar o trânsito de forma mais segura.