Apesar de estar em uma coligação menor, João Garciaserá o segundo com maior tempo e Dr. Hery Kattwilkel o último

publicado em 22/09/2020

O candidato do PSDB a prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, terá o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita nas rádios da cidade e na TV Unifev (Foto: Reprodução)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO candidato do PSDB a prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, terá o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita nas rádios da cidade e na TV Unifev. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) só vai divulgar a distribuição oficial do tempo após o fim do prazo para registro de candidaturas, em 26 de setembro. Mas, segundo uma estimativa feita pela reportagem do A Cidade, com a maior coligação do pleito, o tucano deve reunir 4 minutos e 52 segundospara se apresentar ao eleitorado a partir do próximo dia 9.Serão 20 minutos diários de propaganda gratuita, sempre divididos em dois blocos de dez minutos, que vão ao ar às 13h e às 20h30 na televisão e às 7h e às 12h no rádio. Além dos dois blocos, há inserções de 30 e 60 segundos durante o dia, totalizando 42 minutos divididos entre os candidatos à prefeitura. Essas inserções não foram incluídas na conta feita pela reportagem.HeryKattwilkel (PTB) deve dominar o segundo maior tempo. Serão 2 minutos e 7 segundos para a apresentação de seu trabalho aos eleitores durante os 34 dias de propaganda eleitoral (até 12 de outubro).João Garcia (Podemos), com o apoio do PSD, Avante, e Republicanos, terá o menor tempo para se apresentar. Serão cerca de 2 minutos e 27 segundos.O tempo de propaganda eleitoral é distribuído da seguinte forma: 10% são divididos igualmente entre todos os partidos com candidato a prefeito. Os 90% restantes são distribuídos de acordo com o número de deputados federais que cada partido elegeu no pleito de 2018.Sendo assim, o tempo de Seba é formado por: PSDB (29 deputados = 30,5 segundos), MDB (34 deputados = 35,7 segundos), DEM (29 deputados = 30,5 segundos), PP (37 deputados = 38,9 segundos), PSL (52 deputados = 54,7 segundos), PSB (32 deputados = 33,6 segundos)e PROS (8 deputados = 8,4 segundos). Os demais partidos não mencionados é porque não possuem tempo, total: 3 minutos e 52 segundos.Já Hery, ganhou seu tempo com: PTB (10 deputados = 10,5 segundos) Patriota (5 deputados = 5,2 segundos) PSC (8 deputados = 8,4 segundos), SD (13 deputados = 13,6 segundos) e PDT (28 deputados = 29,4 segundos), totalizando 1 minuto e 7 segundos.João Garcia, por sua vez, teve a seguinte divisão de tempo: Podemos (11 deputados = 12,5 segundos, PSD (34 deputados = 35,7 segundos), Avante (7 deputados = 7,3 segundos) e Republicanos (30 deputados = 31,5 segundos). Totalizando: 1 minuto e 27 segundos.Como as legendas participantes da eleição em Votuporanga não contemplam toda a Câmara dos Deputados, o restante dos 10 minutos é divido proporcionalmente ao tempo de cada um. Sendo assim, cada um ganhou cerca de 1 minutoa mais, Seba ficou então com 4 minutos e 52segundos, João Garcia com 2 minutos e 27 segundos e Hery com 2 minutos e 7 segundos.A Justiça Eleitoral em cada cidade tem até o dia 26 de setembro, um dia antes do início da campanha das eleições 2020, para sediar a reunião dos planos de mídia. Participam os representantes de todos os partidos com candidatos nos pleitos municipais, além das emissoras de rádio e TV. É nessa ocasião em que é entregue a tabela com o cálculo final do tempo de propaganda eleitoral gratuita de cada um, considerando as alianças formadas.