O Colégio Unifev está promovendo, mais uma vez, o Fuvestão, simulado aberto a todos os estudantes que estejam cursando o Ensino Médio. A prova, realizada pelo Sistema Objetivo de Ensino, será aplicada no próximo dia 13 de setembro (domingo), às 13 horas, com o objetivo de preparar os alunos para a primeira fase dos vestibulares mais concorridos.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 12 de setembro (sábado), pelo site: https://www.curso-objetivo.br/concursos/fuvestao.aspx. O simulado será composto por 90 questões de múltipla escolha (padrão da 1ª fase da Fuvest, Unesp e Unicamp) e poderá ser acessado e respondido por computador ou dispositivos móveis, até às 18h. Após esse horário, o formulário será bloqueado, impedindo seu envio para correção.

No mesmo dia, às 19 horas, será disponibilizada a resolução comentada das questões, no site já citado. A partir do dia 14, estará disponível, também, a consulta individual da classificação dos candidatos no Fuvestão.

De acordo com a diretora da Escola, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, a oportunidade possibilitará que os jovens tenham a experiência de um vestibular, de modo que poderão administrar as emoções, o tempo e, ainda, criar uma estratégia para se saírem bem nas provas oficiais.

O regulamento completo e outras informações estão disponíveis no site: www.curso-objetivo.br.