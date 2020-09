Candidatos já poderão distribuir materiais gráficos e fazer propaganda na internet; horário eleitoral na TV e no rádio só no dia 9 de outubro

publicado em 26/09/2020

As datas são definidas pelo TSE e a partir deste domingo (27) candidatos podem iniciar a campanha eleitoral (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O período de campanha eleitoral nas ruas em Votuporanga e em todo Brasil começa neste domingo (27), já o prazo para partidos apresentarem o pedido de registro das candidaturas nas eleições de 2020 termina às 19h deste sábado (26). Até o momento, o município tem 222 candidatos a vereador, 3 para prefeito e vice-prefeito já registrados, segundo a base de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

As datas do calendário eleitoral são definidas pelo TSE e partir do domingo (27) os candidatos estão autorizados a distribuir material gráfico e fazer propaganda na internet. No entanto, o horário na televisão e no rádio começa no dia 9 de outubro e vai até 12 de novembro.

Ainda de acordo com o calendário eleitoral, 27 de outubro é o prazo para partidos políticos, coligações e candidatos divulgarem relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral), os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.