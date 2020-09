A agência da rua São Paulo foi a escolhida para abrir no município, das 8h às 12h para pagamento do auxílio emergencial e FGTS

publicado em 18/09/2020

A agência da Caixa Econômica Federal, localizada na rua São Paulo, no Centro de Votuporanga, abrirá neste sábado (19) (Foto: A Cidade)

A agência da Caixa Econômica Federal, localizada na rua São Paulo, no Centro de Votuporanga, abrirá neste sábado (19) para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do saque emergencial do FGTS, em horário especial das 8h às 12.

Para o auxílio emergencial, os beneficiários nascidos em janeiro poderão realizar o saque em espécie e os trabalhadores nascidos em maio poderão sacar os valores referentes ao saque emergencial do FGTS.

No noroeste paulista, Votuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Mirassol, Catanduva, Birigui e Araçatuba. A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem a uma das agências neste sábado serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.br