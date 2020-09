Com a permanência na fase amarela já por 14 dias, estabelecimentos foram autorizados a funcionar até as 22h

publicado em 19/09/2020

(Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Ontem os bares, restaurantes, lanchonetes e similares retomaram suas atividades noturnas em Votuporanga, depois de mais se seis meses impedidos de trabalhar. A retomada se deu após o Governo do Estado de São Paulo mante a região da DRS-XV, na fase amarela do Plano São Paulo, superando então a marca dos 14 dias nesta fase, o que permite a liberação do consumo no local até as 22h.

E depois de tanto tempo sem trabalhar os comerciantes da cidade não perderam tempo e já abriram suas portas para o atendimento depois das 17h, que até então era o horário máximo permitido. Foi o que fez Fernanda Vieira, proprietária Seu Bar.

“Nas últimas duas semanas, como já tinha passado para a fase amarela, nós optamos por voltar sim, nos adequamos devido o horário que podia abrir só até as 17h então trabalhávamos no almoço e agora ele tinha falado se ocorresse tudo certo nos 15 dias, poderíamos retornar até 22h e é o que começamos hoje. Estamos com o coração a mil neste retorno, porque querendo ou não ficamos seis meses parados, e a gente sente o pessoal pergunta muito nas redes sociais perguntam muito quando vai sair à volta.



E a gente sente que o público está sentindo falta, por mais que tem que tomar todo o cuidado, distanciamento, estamos trabalhando com menos mesas, mas o pessoal está com saudade, acho que é bom, ainda mais por ter passado por tudo isso e ainda estar passando, acho que é necessário você vir num local e dar aquela espairecida, com todos os cuidados”, contou a empresária.

Fillipe Daur, que faz sociedade com Robson Pereira e Luis Felipe Aureliano no Villa Bistrô e a Casa do Espeto, também já retomaram as atividades noturnas com adequações para o “novo normal”.

“A expectativa é muito boa, a gente está se adequando ainda ao novo normal.Tem várias medidas que a gente precisa tomar, de distanciamento de mesas, higienização, uso de máscaras, limite de pessoas por mesa, mas a expectativa é muito boa, acredito que hoje a gente vai conseguir atingir os 40% do que pode colocar aqui na casa, isso é muito bom, a gente poder voltar”, completou.

Claudia Soares, proprietária Bruttus Espetaria, que chegou a ter que demitir cinco funcionários, agora está animada com retomada e já pensa em recontratar os colaboradores que ela precisou dispensar.



“Eu creio que nesta fase nós aprendemos muito, tanto com a economia quanto a trabalhar mediante uma crise de uma certa forma. A expectativa que tenho é recontratar os funcionários que tem muita gente desempregada e botar a casa para funcionar. Eu acredito que nós vamos arrebentar porque o povo já estava cansado de ficar em casa. Nosso foco e objetivo é trabalhar e o povo se divertir, claro”, concluiu Claudia.

O que muda

Com os 14 dias na fase amarela, bares, restaurantes e similares podem permitir consumo no local atendendo às seguintes exigências: atendimento presencial após às 6h e até as 22h, não ultrapassando a quantidade de 8 horas/dia; capacidade limitada a 40%; somente ao ar livre ou em áreas arejadas; e adoção dos protocolos sanitários.

Salões de beleza e barbearias devem atender com capacidade de até 40% do limite, com horário de até 8 horas/dia e adoção dos protocolos sanitários.