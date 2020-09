Caso algum estabelecimento desrespeite, a multa pode ultrapassar R$ 5 mil para o dono do estabelecimento

publicado em 19/09/2020

(Foto: A Cidade)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Após Votuporanga permanecer 14 dias na fase amarela do Plano São Paulo, restaurantes, bares, lanchonetes e similares estão liberados para consumo no local até ás 22h no município,com a capacidade de lotação em 40%, mas os shows ao vivo permanecem proibidos nos estabelecimentos.

O tempo de funcionamento desses estabelecimentos é de 8h diárias.Caso Votuporanga permaneça na fase amarela ou até avance para a fase verde na próxima atualização do Plano São Paulo, o setor cultural poderá iniciar uma retomada.