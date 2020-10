Um dos motoristas envolvidos no acidente fugiu do local; vítima sofreu um corte profundo na cabeça e chegou a ficar inconsciente

publicado em 30/09/2020

A vítima chegou a ficar desacordada após o acidente (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm acidente envolvendo uma motocicleta e dois carros deixou um motociclista gravemente ferido no final da tarde desta quarta-feira (30) na Rua Guaporé, esquina com a Barão do Rio Branco, na Vila Paes. A vítima sofreu um corte profundo na cabeça e chegou a ficar desacordada.De acordo com pessoas que testemunharam o acidente, L.A.R.J., de 19 anos, seguia pela rua Guaporé com sua motocicleta, uma Honda/Titan de cor prata, quando um veículo ainda não identificado teria furado o sinal de pare e interceptado sua trajetória. Com o impacto o motociclista “voou” e chegou a bater em outro veículo antes de cair desacordado.O motorista que provocou o acidente não parou para prestar socorro. Já o proprietário do segundo veículo acionou o Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros atendimentos e depois recebeu o suporte do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o encaminhou para a Santa Casa.A vítima sangrou bastante, mas já estava consciente quando foi atendida. A polícia foi acionada e agora vai apurar as circunstâncias do acidente, bem como tentar descobrir a identidade do motorista que fugiu sem prestar socorro.