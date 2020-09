Seu corpo foi sepultado nessa terça-feira (01) sob os aplausos de amigos, familiares e admiradores de seu trabalho em prol da cidade

publicado em 02/09/2020

(Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brFaleceu na madrugada de ontem, aos 93 anos de idade, o ex-prefeito de Votuporanga Dalvo Guedes. Vítima de um câncer, seu corpo foi sepultado ainda ontem sob os aplausos de amigos, familiares e admiradores de seu trabalho em prol da cidade.Natural de Bebedouro-SP, Dalvo Guedes nasceu em 10 de dezembro de 1926, filho caçula de Albertino Guedes e RosinaSgarbi Guedes. Para Votuporanga veio no ano de 1957, quando o município não tinha ainda 20 anos.À época ele já era casado com Josefina Oriali Abdo Guedes, com quem teve os filhos Alberto Augusto Guedes, Dalvo Guedes Filho, Maria da Graça Guedes, Antônio Fernando Guedes e Maria Cristina Guedes.Foi gerente do banco Bandeirantes e veio para Votuporanga para ficar apenas 15 dias, e não voltou mais para Fernandópolis, onde morava há sete anos.“A cidade não tinha asfalto. A luz era a motor à diesel e apagava à meia-noite. Não tinha rede de esgoto. Água era insuficiente. Também faltavam vários órgãos públicos”, destacou Dalvo em uma entrevista exclusiva ao jornal A Cidade em 2016.Por aqui foi ficando e trabalhando muito na agência bancária. Também foi em busca de melhorias para a cidade, construiu as piscinas do Votuporanga Clube, quando presidente, e ajudou as outras diretorias. Ajudou a construir a Igreja Matriz. Também era diretor da Votuporanguense, colaborando na montagem do time e arrecadações. No banco, ficou até o final do ano de 1963.Popular nas ruas, participante do clube social, da agremiação esportiva da cidade e dedicado em tudo o que fazia, não demorou para que o povo enxergasse emDalvo Guedes o prefeito ideal. A princípio ele não queria, mas aceitou e foi eleito pelo PTN (Partido Trabalhista Nacional) com 74% dos votos sem nunca ter exercido cargo público. A posse foi em 1963, com mandato de quatro anos, que foi prorrogado por mais um ano. Neste período, afastou-se do banco.Esta foi uma gestão que alavancou a modernização de Votuporanga. “A arrecadação do município era pequena e dependíamos dos governos estadual e federal. Quando assumi a Prefeitura, Votuporanga tinha 23 mil habitantes, ao final de minha gestão, alcançava 35 mil”, revelou na mesma entrevista.Em 1968, Dalvo foi considerado o melhor prefeito do Estado e Votuporanga foi agraciada com o título de capital da educação.“Me considero feliz pelo dever cumprido e consciente de que entreguei o município com base sólida, pronto para crescer consolidado e com futuro promissor”, completou o ex-prefeito.Um dos grandes responsáveis pela criação da faculdade de Votuporanga, Dalvo Guedes tem orgulho do que se tornou a Unifev. Ele criou a faculdade de Ciências e Letras em abril de 1966, como autarquia municipal, com o objetivo de dar condições de estudos aos filhos da cidade, um dos motivos que tornou Dalvo Guedes o patrono da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), esta conquista foi devido a muita luta e a atuação forte de um grupo formado por cinco professores.“Em termos figurativos, é a maior chaminé da cidade. Oferece emprego e ajuda a aumentar a população. Ela não foi criada por apenas uma pessoa, a sociedade participou integralmente e o Centro Universitário está beneficiando toda região. Nenhum município vai para frente se não tiver educação de nível”, destacou Dalvo Guedes.Entre as grandes obras da gestão de Dalvo estão a construção de oito grupos escolares; a instalação do instituto de educação IE;a cidade tinha meia dúzia de quarteirões asfaltados, Dalvo Guedes estendeu para a área central completa e alguns bairros da cidade; lutou para não faltar água e fez a ligação de rede de esgoto; construiu a praça da Santa Luzia e concluiu a da São Bento; construiu o jardim dos distritos de Simonsen e Parisi, que tornou-se município posteriormente; construiu várias avenidas para melhorar a mobilidade urbana e o trânsito; buscou a instalação de vários órgãos estaduais e federais; em dezembro de 1968 criou a Saev; proporcionou boas condições de expansão do Contevo (Conselho Televisivo de Votuporanga), uma autarquia municipal e vendeu a companhia elétrica para a Cesp, que foi grande alavanca para o fornecimento de energia, fortalecendo o comércio e a indústria e para a iluminação de toda cidade, onde a Cesp investiu e criou a sua regional, os novos bairros nasciam iluminados.Tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal de Votuporanga publicaram ontem decretos de luto oficial por três dias no município, pelo passamento do ex-prefeito Dalvo Guedes. Ambos os decretos levam em consideração o histórico de trabalho e dedicação de Guedes pela cidade.Nasser GoraybDalvo foi um grande prefeito de Votuporanga.Na época que a cidade precisava de alguém que pudesse puxar o seu progresso e ele iniciou isso, sem dúvida nenhuma. Eu fui candidato a vereador juntamente com ele, era muito jovem e Dalvo também, tanto é que ele tinha em média 30 anos quando foi eleito prefeito. Foi uma época interessante para o Brasil entender inclusive, pois veja bem, em 1963 fomos candidatos e em 1964 já houve a chamada revolução e Dalvo foi prefeito durante esse período. Dalvo sempre foi um grande profissional na área bancária e também um grande chefe de família, sem dúvida nenhuma. Eu continuo tendo por ele uma grande admiração.Rames CuryO Dalvo veio para Votuporanga pelos anos 60 mais ou menos, e foi gerente do banco Bandeirantes. Logo, o elegemos como presidente do Votuporanga Clube, depois ele continuou e o ajudamos na parte social, eu e o Adelino e foi assim por muito tempo, até que ele foi eleito prefeito de Votuporanga, acredito ser um dos melhores prefeitos que Votuporanga já teve. Ele conseguiu trazer para a cidade, na época, a sede do Inps, que é até hoje ali na rua Santa Catarina, um senhor prédio. Então, como prefeito ele deu um bom início para a cidade, agora como amigo, ele foi um grande amigo. Em 1963, eu ia casar e o convidei para ser meu padrinho de casamento, então ele foi meu padrinho de casamento no religioso. A gente sente a perda de um amigo, pois eu perdi um amigo e estou até emocionado em falar dele, até porque eu o considerava um irmão, senti muito a perda dele. Que Deus o abençoe e o leve para um bom lugar. Uma perda irreparável e para mim é uma grande honra falar da pessoa que ele era. Ele tinha uma grande maneira de administrar e um pensamento incrível, sempre foi muito positivo e via as coisas além da gente, trazendo grandes ensinamentos.Dr. Joaquim FigueiraFoi um companheiro, um amigo e acima de tudo um verdadeiro irmão. Ele foi um protagonista das grandes obras e grandes eventos de Votuporanga. Ele foi um defensor intransigente do patriotismo municipal. Que Deus tenha ele em bom lugar e conforte a sua família.Manoel AnzaiÉ lamentável que todos nós vamos envelhecendo e chega o dia. Hoje, foi o dia do Dalvo, nosso grande amigo, grande cidadão votuporanguense, um espetáculo de homem, de caráter, de honestidade e de simplicidade. Um cara dinâmico que não fazia brincadeiras, sempre respeitava, falava sério e o que a gente precisava ouvir. Foi um político, um prefeito adorável, eu acho que todos entenderam bem o tempo em que ele ficou, foi um cidadão que hoje é difícil a gente encontrar. Eu o respeito, porque não via a maneira dele ajudar Votuporanga a não ser com trabalho, com a dedicação e respeito para todos nós que moramos aqui há tantos anos. Este cidadão veio para melhorar Votuporanga, que de fato melhorou muito em sua gestão. Também tivemos outros e se a cidade é assim hoje é em função destes governantes que estiveram aqui. Votuporanga cresceu exatamente pelo trabalho em equipe. Mas é lamentável, porque nós perdemos um grande cidadão. Que Deus o ilumine para o lugar que merece e que todos nós desejamos.Dr. Jesus Silva MeloEu trabalhei toda a administração dele como engenheiro responsável e sempre admirei muito a conduta dele como pessoa e também como administrador. Durante muito tempo tivemos um bom relacionamento. No meu ponto de vista, foi um grande administrador de Votuporanga e durante a gestão dele, a cidade produziu muito, não só na parte material, na parte de asfalto, se água e esgoto, mas principalmente organização. Na forma em que ele colocou a administração, foi boa para a cidade e bem organizada, que permitiu o crescimento do município. Como pessoa, ele foi um grande amigo, além de uma pessoa leal com suas atitudes e era uma pessoa que sempre soube admirar os amigos, e conservou bastante esse sentido de uma amizade leal, muito participativa em todas as reuniões que tivemos.