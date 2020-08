A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 53 casos da doença em 24 horas

publicado em 22/08/2020

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brExatos 37 dias depois de Votuporanga chegar a mil casos de coronavírus, a cidade supera neste sábado (22) outra marca, a das 3 mil ocorrências positivas da doença. De sexta para sábado, mais 53 votuporanguenses testaram positivo para a doença, totalizando 3.050 infectados desde o início da pandemia.Os números fazem parte do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que apontou ainda o registro de mais uma morte na cidade em decorrência de complicações da Covid-19. Trata-se de um senhor de 84 anos que morreu na quinta-feira (20), mas só teve a confirmação agora. Ele estava hospitalizado em outro município. Com a confirmação a cidade chega a 59 óbitos por coronavírus.Outros 1.610 moradores de Votuporanga estão com suspeita da doença e aguardam o resultado dos exames, enquanto outros 2.641 já venceram a Covid-19.InternaçõesO Boletim Epidemiológico traz ainda a informação de que 38 munícipes seguem internados por causa do novo vírus, sendo que 21 delas estão em estado grave na UTI. Um paciente com suspeita da doença também está em estado grave.