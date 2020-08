Os dois estavam internados na Santa Casa e tinham comorbidades

publicado em 18/08/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

No último fim de semana Votuporanga registrou mais duas mortes por coronavírus. Valdir Negrini,de 80 anos, e Maria Aparecida de Jesus Bonfim, com 73 anos. Os dois estavam internados na Santa Casa e tinhamcomorbidades.

Valdir Negrini era natural de Cedral-SP e morador do bairro Pozzobon, na rua Leonardo Commar. Ele estava internado desde domingo (8), e faleceu na sexta-feira (14), porém a Secretaria deSaúde confirmou a causa do óbito no sábado (15). Valdir deixa as filhas Maria Inês Negrini, Divanei Cristina Negrini e Shirlei Aparecida Negrini Ferreira. Seu sepultamento ocorreu por volta das 17h na sexta-feira (14), no cemitério municipal de Votuporanga.