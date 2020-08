Com todos os leitos ocupados novos pacientes terão que ser transferidos para outras cidades

publicado em 22/08/2020

As informações são do Informe Diário de atendimentos do hospital

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga voltou a atingir a taxa de 100% de ocupação da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para Covid-19, conforme o Informe Diário de atendimentos da Instituição deste sábado (22). Dos 18 leitos reservados, 17 estão ocupados por pacientes que já testaram positivo e o outro por um com suspeita.Ainda de acordo com o Informe, enfermeira também está superlotada. Há 17 leitos credenciados na ala isolada e, além de todos já estarem ocupados, a equipe médica teve que fazer adaptações para receber mais dois que testaram positivo e um com suspeita.Uma alta também foi registrada. Trata-se doSecretário de Assistência Social Thiago Augusto Francisco, de 37 anos. "Nossos profissionais estão felizes com mais esta recuperação e desejam muita saúde", disse o hospital em nota.