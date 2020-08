Com a decisão, bares, restaurantes, academias e salões de beleza serão novamente obrigados a fechar suas portas para o atendimento presencial

publicado em 27/08/2020

Bares, restaurantes, salões de beleza e academias não poderão mais atender presencialmente (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O desembargador do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, Bandeira Lins, acatou o recurso impetrado pela Defensoria Pública do Estado e determinou a suspensão da eficácia do artigo 2º do Decreto Municipal n.º 12.590, que antecipou a fase amarela do Plano São Paulo em Votuporanga. Com a decisão, bares, restaurantes, academias e salões de beleza serão novamente obrigados a fechar suas portas.

Na decisão o desembargador afirma que a circulação do vírus não se restringe aos limites locais de Municípios, ante a natural circulação de moradores das cidades vizinhas em Votuporanga, que é centro de região, e, por isso, a quarentena não pode ser tratada como assunto de interesse local.