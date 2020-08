Cupom custa R$20 e você concorre a um carro, três motos e uma televisão de 50 polegadas; sorteio será em setembro

publicado em 12/08/2020

A Santa Casa é o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) de Votuporanga. A Instituição é referência para 53 municípios em média e alta complexidades, com assistência de qualidade e humanização (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Você já pensou em doar para a Santa Casa de Votuporanga e ser recompensado por isso? Demonstrar sua solidariedade e ainda ter a chance de ganhar um carro zero quilômetro? Ou quem sabe uma moto ou uma TV?

É assim que o Show de Prêmios funciona. Você compra cupom no valor de R$20 para ajudar a Instituição e ainda concorre a cinco prêmios. São cinco oportunidades de ser contemplado! Melhor do que isso: só mesmo saber que a promoção beneficia milhares de pacientes de Votuporanga e região.

A Santa Casa é o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) de Votuporanga. A Instituição é referência para 53 municípios em média e alta complexidades, com assistência de qualidade e humanização. São diversas especialidades e, recentemente, o Coronavírus (Covid-19) tem aumentado a demanda.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância da campanha. “Cada recurso arrecadado reflete em benefício para nossos pacientes. Esta promoção tem como objetivo ajudar na manutenção de nossos atendimentos. Pedimos, mais uma vez, para aqueles que puderem colaborar, que adquirem os números e façam parte desta grande campanha”, afirmou.

Ele destacou que a segunda edição contou com apoio de grandes empresas. “Quero deixar nosso agradecimento aos patrocinadores, que proporcionaram os prêmios para a ação. Nosso muito obrigado aos parceiros Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo, que estão sempre à disposição de nossa Instituição”, complementou.

Pontos de vendas

A campanha está chegando na reta final, com sorteio no dia 12 de setembro. Mas ainda dá tempo de você adquirir seus números. Quanto mais cupons, mais você multiplica a sua solidariedade e suas chances!

Em Votuporanga, além da Administração do Hospital, o público pode adquirir seus cupons na Cytos; Restaurante Garfu´s; Searvo (Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região Noroeste); D´gust, Restaurante Carne Nobre, Studio LA Hair (Simonsen); 775; Associação Comercial de Votuporanga (ACV); Madrid Imóveis (em frente a São Bento); Minimercado Dona Nena (Estação); Minimercado e Açougue D.L.T.C. (próximo a Estrada do 27); Supermercado Marcelo (atrás do Assary); Bar do Barba Rala (em frente a Apae); Supermercado Para Todos (Vila América); Quitanda 9 de julho; Jornal e Rádio A Cidade; Minimercado Davi (Pacaembu); Mickey e Minnie (Estação); Padaria Mineira; Agroara; Posto Amigão; Polizeli Parafusos; Flor de Lis (São Bento); Nivaldo Cabeleireiro; Casa do Criador e Minimercado Medina (Colinas).

Também temos pontos de vendas espalhados em Américo de Campos, Álvares Florence, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Meridiano, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia e Valentim Gentil. Sem desculpas, não é mesmo?

Luiz Fernando agradeceu os pontos de vendas. “Estamos com uma grande rede, de diferentes pontos da cidade e até mesmo na região para facilitar a logística. A Santa Casa conta com vocês neste momento de guerra contra Coronavírus e outras doenças. O que mais precisamos é sentir o apoio da população nesta luta! Juntos somos mais fortes”, finalizou.

Mais informações

Informações sobre o Show de Prêmios no setor de Captação de Recursos do Hospital no (17) 99779-9928 – Rosemir (Milão) e nas redes sociais da Santa Casa.