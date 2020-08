Equipamento foi concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, com o apoio do deputado Carlão Pignatari

publicado em 27/08/2020

O ventilador enviado recentemente pelo Governo de São Paulo, através da Secretaria Estadual da Saúde, está em uso na Unidade de Terapia Intensiva (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Na guerra contra o Coronavírus (Covid-19), a Santa Casa de Votuporanga busca oferecer todo suporte necessário para vencer a doença. O Hospital conta com equipamentos de ponta para o tratamento, especialmente para os casos mais graves.O ventilador enviado recentemente pelo Governo de São Paulo, através da Secretaria Estadual da Saúde, está em uso na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Covid-19 e é apropriado para transporte de pacientes em ventilação mecânica. É utilizado em assistidos que precisam do suporte respiratório enquanto são deslocados em curtos trajetos (UTI para imagem e diagnóstico) ou por breves períodos de tempo.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância do aparelho. “A chegada desse equipamento é fruto do esforço que tem sido empregado pelo Governo do Estado no combate à Covid-19 e na grande parceria com o deputado Carlão Pignatari. Com esse ventilador portátil, conseguimos melhorar ainda mais nossa estrutura para atender os pacientes infectados e suspeitos do Coronavírus, bem como aqueles que vierem a necessitar. Agradecemos o empenho do vice-governador Rodrigo Garcia e do deputado Carlão, trabalho em conjunto que faz muita diferença para salvar vidas”, ressaltou.