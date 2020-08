Emenda do então deputado federal Floriano Pesaro possibilitou a aquisição de aparelhos modernos como raio-x avançado que existe em apenas 10 Instituições do Brasil

publicado em 07/08/2020

A Santa Casa de Votuporanga possui um dos parques tecnológicos mais modernos entre o setor filantrópico do Brasil (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga possui um dos parques tecnológicos mais modernos entre o setor filantrópico do Brasil. Recentemente, a Instituição adquiriu equipamentos avançados, garantindo mais qualidade e humanização dos atendimentos.

Por meio de uma emenda do então deputado federal Floriano Pesaro, no valor de R$832.833,00 foi possível a compra de um revolucionário raio-x móvel e uma lavadora termodesinfectora.

O investimento no raio-x foi de R$ 526,500.00. É tecnologia avançada, sendo que há apenas 10 aparelhos em todo o Brasil. Além de ser mais seguro com uma menor dose de exposição aos raios-x, possui melhor resolução.

As vantagens não param por aí. O equipamento utiliza internet (wifi), assim é possível visualizar o exame em tempo real. Há ferramentas de ajustes de medidas, potencializando a qualidade e tamanho específico. Antes, se a imagem não ficasse boa, o paciente deveria retornar ao setor para uma nova avaliação.

O raio-x já está em uso nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Geral e Neonatal, além do Centro Cirúrgico, sendo utilizado para os casos de pacientes com dificuldades de se locomover. A partir de agora, os pacientes não serão levados até o setor de radiologia. O equipamento com sua tecnologia permitirá que o raio-x seja feito no serviço onde se encontra o paciente.

Lavadora termodesinfectora

O equipamento está avaliado em R$306,333.00 e está no Centro de Materiais e Esterilização (CME). Indústria, hospitais, clínicas e laboratórios exigem processos rigorosos de reprocessamento de seu instrumentário. Para combate aos microrganismos proliferadores de infecções, é muito utilizada a lavadora termodesinfectora.

A Termodesinfectora efetua o processo de limpeza, termodesinfecção e secagem de materiais, atendendo a CME e normas da Anvisa.