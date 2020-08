Instituição desenvolveu uma plataforma segura, para arrecadar fundos para a manutenção dos atendimentos

publicado em 03/08/2020

A ferramenta está disponível no cabeçalho do site, no ícone “Ajude a cuidar” (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Juntos podemos salvar vidas. Alcançamos muito mais. Realizamos mais. Podemos transformar a comunidade que vivemos! Nestes 70 anos de história, a Santa Casa de Votuporanga acredita no poder da união e da solidariedade. São características incontestáveis de nossa trajetória, que foi e segue construída com apoio de empresas, setores da sociedade e pessoas físicas.A Instituição alcançou ao patamar de referência para toda a região e para o Estado de São Paulo porque é movida por amor à causa. Neste momento emergencial, mais do que nunca, todo auxílio faz a diferença para os pacientes que tanto precisam!E sua doação pode acontecer da sua casa ou de qualquer lugar! Sem burocracia, totalmente seguro, confiável e com aquele objetivo de sempre: beneficiar os assistidos de 53 cidades da região!O Hospital desenvolveu uma plataforma dentro do novo site, chamada Cuidar. Nela, é possível fazer contribuição em dinheiro. Toda arrecadação é utilizada no tratamento de Coronavírus e outras doenças de milhares de pacientes do Serviço Único de Saúde (SUS).A ferramenta está disponível no cabeçalho do site, no ícone “Ajude a cuidar”. Ao clicar na imagem, você acessa uma nova página. “O site utiliza criptografia para realizar as transações, além de não salvar nenhum tipo de informação do doador. É totalmente segura”, explicou o gerente do Setor de Tecnologia da Informação, Daniel Martinez.Os valores são transferidos para a conta do Hospital. “Estamos vivenciando um novo cenário na saúde com a pandemia. Além da assistência, a gestão se torna ainda mais desafiadora com a queda de atendimentos particulares e convênios, receitas que são utilizadas para reduzir o déficit do Sistema Único de Saúde (SUS). Agradecemos cada auxílio, que reverte na manutenção de nossos atendimentos com qualidade e humanização”, destacou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.