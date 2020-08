Zagueirão da Alvinegra conversou com a reportagem da Cidade FM e destacou que é preciso ganhar de qualquer forma

publicado em 06/08/2020

Luiz Eduardo Félix da Costa nasceu em Guaíra-SP e tem 1,84m de altura (Foto: CAV)

Daniel Castro

Indicado pelo técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Júlio Sérgio, o zagueiro Luiz Eduardo está motivado para tirar o CAV da incômoda situação que se encontra do Paulista da Série A2.

O beque revelou que fez sua categoria de base no São Paulo, onde ficou de 2006 a 2016 e atuou no profissional a partir de 2011. Em 2013 ele foi emprestado para o Náutico, em 2014 para o Boa Esporte e Comercial e em 2015 para Juventude e Rio Claro. Em 2016 foi para Portugal, onde defendeu o Gil Vicente.



No ano passado retornou ao Brasil para defender a Portuguesa Santista e, por fim, jogou no Luverdense.

A oportunidade de jogar do CAV surgiu por meio do treinador Júlio Sérgio com quem o defensor trabalhou no Comercial. “Ele já me conhecia e sabe do meu potencial, do meu trabalho, então conseguirmos acertar essa parceria para tentar tirar a Votuporanguense dessa situação que se encontra”, disse ao repórter Flávio Santos, da rádio Cidade FM.

Sobre seu estilo de jogo, Luiz observou que atualmente os zagueiros precisam saber sair jogando, assim como os outros integrantes da defesa. “Não podemos ficar somente no chutão e na parte física. Eu sou um cara mais técnico, que chega firme na marcação e pode ajudar também na armação do time”, explicou.

Com a parada por conta da pandemia do coronavírus, o jogador buscou se cuidar e manter a forma da melhor maneira possível, por isso acredita que chegou em um bom nível no início dos treinos.

Perguntado sobre o que fazer para manter o time na Série A2, ele respondeu de primeira: “ganhar de qualquer forma”. Na opinião do atleta, muitas vezes as equipes se apegam à tática e à técnica, porém no momento é necessário “passar por cima de tudo e de todos”. “Nós precisamos ganhar e vamos buscar a vitória nos 90 minutos”, afirmou. Luiz Eduardo Félix da Costa nasceu em Guaíra-SP e tem 1,84m de altura.